В финале чемпионата мира по гандболу сыграют сборные Дании и Норвегии

В Германии и Дании приближается к завершению чемпионат мира по гандболу среди мужчин. Определились финалисты турнира. Судьба золотых медалей решится в матче сборных Дании и Норвегии.

Датчане со счетом 38:30 нанесли поражение победителям двух предыдущих чемпионатов мира французам. Во втором полуфинале команда Норвегии обыграла немцев 31:25. Таким образом, в финале мирового первенства сыграют сборные Дании и Норвегии. Бронзовые награды разыграют команды Франции и Германии.

Сборная России неудачно выступила на групповом этапе, не сумев пробиться в плей-офф. В итоге наша команда заняла только 14 место.