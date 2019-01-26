Удар "Удава": "Ростех" представил новый пистолетный комплекс для российской армии

Государственная корпорация "Ростех" представила новый пистолет, точнее, пистолетный комплекс — "Удав". На него при необходимости можно установить лазерный прицел, фонарь, глушитель. Возможно, именно он заменит стоящие сейчас на вооружении пистолеты. Технические характеристики новинки изучила корреспондент телеканала "Россия 24" Юля Шустрая.

Расстояние до мишени — 50 метров. Мишень сделана из прочного листа стали толщиной 4 миллиметра. Пробить такой насквозь, как продемонстрировали здесь сейчас, не в состоянии ни один пистолет, стоящий на вооружении российской армии или правоохранительных органов — будь то "Макаров" или "Ярыгин". А новинка "Удав" в состоянии продырявить 4-миллиметровую сталь насквозь. Пока таких образцов всего 20.

У нового пистолета лучше кучность стрельбы, бронебойное и останавливающее действие. На него благодаря универсальной планке "Пикатини" можно установить лазерный прицел и фонарь любой модели, а новый глушитель сделан так, что звук попадания в фанерную мишень громче, чем сам выстрел. Так что модель имеет все шансы на серийное производство.

"Этот пистолет — один из немногих, который позволяет вести прицельную стрельбу на дальности 100 метров, что для пистолета является очень большой дистанцией. Его рукоятка выполнена практически полностью из пластика, что позволяет на морозе и жаре не обжигаться, не повреждаться о нагретые или охлажденные детали", — рассказывает инженер 2 категории ЦНИИ точного машиностроения Кирилл Дугин.

Прежде чем сказать, что оружие готово, сотрудники института тестировали его в самых разных условиях. В этой камере, например, где пистолет на белом листе и трубки на потолке имитируют дождь и высокие температуры до +60 градусов, как в тропиках. Есть и такие, где арктический холод до минус 70 градусов. А здесь пыль и сухость, как в степях и пустынях.

Испытания пистолетного комплекса "Удав" уже завершены. Сотрудники "Ростеха" готовят документы к заседанию межведомственной комиссии в марте. На ней, возможно, примут решение о серийном производстве пистолета. Один из самых сложных вопросов здесь - патроны. Калибр "Удава" стандартный - 9 миллиметров, а вот длина гильзы - 21 миллиметр - нетипичная. Такого формата патроны производят пока только на одном заводе в Климовске.

"Патрон создавался еще в 90-е годы по заказу Министерства обороны специально, чтобы пробивать современные бронежилеты. Патрон получился достаточно удачный, но в массовое производство не пошел. Думаю, этот пистолет может быть принят на вооружение сил специальных операций", — комментирует главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Заменит ли "Удав" впоследствии пистолет Макарова или Ярыгина — вопрос спорный. Ведь тогда его придется производить массово, чтобы вооружить десятки сотен офицеров по всей стране. И, соответственно, патроны нужно будет делать тоже большими партиями, ведь запасов такого калибра нет. В общем, перспектива принятия на вооружение "Удава" напрямую зависит от того, на какие расходы будет готово пойти Министерство обороны.