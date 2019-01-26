Помпео назначил бывшего дипломата Абрамса ответственным за Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео назначил бывшего дипломата Эллиота Абрамса ответственным за дела Венесуэлы в госдепе. Миссия Абрамса – "помочь народу Венесуэлы восстановить демократию и процветание", подчеркнул Помпео.

Госсекретарь и Абрамс поедут в Нью-Йорк, чтобы принять участие в заседании Совбеза ООН по Венесуэле, передает РИА Новости.

Помпео отметил, что Штаты рассматривают возможность поддержки Хуана Гуайдо, объявившего себя президентом Венесуэлы.

Он также подчеркнул, что США работают над обеспечением безопасности дипломатов, находящихся в Венесуэле. Каракас должен соблюдать все привилегии дипломатических сотрудников, подчеркнул Помпео.

Политическая нестабильность в Венесуэле набирает обороты. Оппозиционер Хуан Гуайдо назвал себя временным главой государства, а Николас Мадуро подчеркивает, что конституционным президентом является он, а Гуаидо – "американская марионетка".

Статус Гуайдо уже признал ряд стран, в том числе – Аргентина, Канада, США, Бразилия, Колумбия, Гондурас, Чили, Коста-Рика, Гватемала, Панама, Перу, Парагвай, Грузия. Российская Федерация поддерживает Николаса Мадуро.