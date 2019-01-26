Леонарду Жардим вернулся на пост главного тренера "Монако"

Португальский специалист Леонарду Жардим назначен главным тренером "Монако". В октябре прошлого года Жардим был отправлен в отставку из-за неудачного старта в чемпионате Франции и Лиге чемпионов.

Леонарду Жардим тренировал "Монако" с 2014 года. За это время он приводил монегасков к победе в чемпионате Франции в сезоне 2016/17. Команда доходила до полуфинала Лиги чемпионов и не опускалась ниже третьего места. Но после слабого старта в текущем сезоне португалец был отправлен в отставку, и его место занял Тьерри Анри.

Однако Анри не смог исправить ситуацию, а лишь усугубил ее. Через три месяца он был уволен, а Жардим был возвращен на прежнюю должность. Он возобновит работу на следующей неделе. В ближайшей игре с "Дижоном" действиями "Монако" будет руководить Франк Пасси.