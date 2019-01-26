"Золото" Софьи Самодуровой: сенсация на первенстве Европы по фигурному катанию

Сенсацией завершились соревнования одиночниц на первенстве Европы по фигурному катанию. Золото выиграла Софья Самодурова, опередив олимпийскую чемпионку Алину Загитову. О триумфе наших фигуристов рассказывает корреспондент телеканала "Россия 24" Александр Абрамов.

Ей всего 16. Она проводит первый год на взрослом уровне, для нее это первый чемпионат континента, и сразу- золото. Ученица Алексея Мишина, Софья Самодурова — новый чемпион Европы в женском одиночном катании.

Произвольную программу Софья Самодурова откатала чисто, расслабленно и вдохновенно. Ни одной ошибки. 140 и 96 баллов — это лучший результат россиянки в сезоне. Самодурова на лед "Минск-Арены" выходила уже после неудачного проката Загитовой, и было очевидно: судьба европейской короны — в руках Софьи. Не занервничать в таких обстоятельствах дорогого стоит. После окончания прыжковой части произвольной программы Софья позволила себе характерный жест к трибунам — признак того, что абсолютно все шло по плану.

Сразу после проката — слезы радости во время поклона и привет маме и папе - во время ожидания оценок. Только в зоне kiss and cry Самодурова поняла: она новый чемпион континента.

Олимпийская чемпионка Пхёнчхана Алина Загитова защищить титул сильнейшей на континенте не смогла. В произвольной программе — падение на первом же каскаде: тройной лутц, тройной тулуп; недоделанный каскад — тройной лутц и тройной риттбергер; четыре недокрута. Произвольная программа вновь исполнена неудачно — точно так же было месяц назад на чемпионате России в Саранске. После окончания проката на эмоциях побила себя по щекам. Наверняка в этот момент и поняла, что в этом году — только серебро. Итоговые 15 баллов отставания от Самодуровой.

Персональным болельщикам Алины Загитовой тем обиднее, что по итогам короткой программы она шла первой, и многие до турнира считали, что на Европе у Загитовой конкурентов нет и быть не может. Перед произвольной программой букмекеры давали коэффициент пять, что Алина упустит титул. Букмекеры, болельщики и специалисты — все в своей уверенности были неправы.

Впереди, в марте, чемпионат мира, и итоги турнира в Минске вносят дополнительную интригу не только в мировую расстановку сил, но и в состав сборной России, который поедет в Японию.

А ранее в пятницу танцевальные пары показали короткую программу – ритм-танец. Со своим лучшим результатом в сезоне промежуточное второе место занимает пара Александра Степанова и Иван Букин. Лидируют фавориты — французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон. Третье мест по итогам ритм-танца также у россиян Виктории Синицыной и Никиты Кацалапова.

В субботу, 26 января, в Минске пройдет заключительный день турнира. Медали разыграют в мужском одиночном катании и в танцах на льду.