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26 января 201902:18

Прорыв плотины в Бразилии: опубликовано видео с места катастрофы

Zuma/ТАСС

Число жертв прорыва плотины в бразильском штате Минас-Жерайс выросло до 50. Ранее сообщалось о 7 погибших, а также о том, что 200 человек пропали без вести.

Катастрофа произошла рядом с городом Брумадинью на руднике Mina Feijao. Плотина принадлежит горнодобывающей компании Vale. В момент прорыва в руднике было около 300 ее сотрудников.

В Интернете появились кадры с места прорыва.

Президент Бразилии Жаир Болсонару выразил свои соболезнования, передает ТАСС. Три бразильских министра – горнорудной промышленности, регионального развития и окружающей среды – выехали на место катастрофы. Создан кризисный штаб.

Акции Vale моментально упали на фоне сообщений о ЧП.

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