Пожар в 14-этажном доме на юго-востоке Москвы: восемь человек спасены

Восемь человек спасли из пожара на девятом этаже 14-этажного жилого дома, расположенного в Батайском проезде в Москве. В настоящее время двоих из спасенных осматривают врачи. Возгорание удалось ликвидировать. Такие данные СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС России столицы.

Как уточняется, сообщение о пожаре по адресу Батайский проезд, дом №1 поступило на пульт в 1:03 в субботу, 26 января. Возгорание возникло в квартире на девятом этаже 14-этажного дома – горели мебель и личные вещи жильцов. Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров.

Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.