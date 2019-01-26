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26 января 201904:30

В Бразилии более 180 человек были спасены в районе прорыва дамбы

EPA

На юго-востоке Бразилии не менее 182 человек были спасены в районе прорыва дамбы, которая сдерживает воду с отходами металлургической промышленности, в штате Минас-Жерайс. Такие данные сообщает телеканал Globu, ссылаясь на пожарную службу региона.

Как уточняется, число пропавших без вести в результате происшествия составляет порядка 150 человек. При этом данные о жертвах разнятся, передает ТАСС. По данным мэра муниципалитета Брумадинью, число погибших составляет не менее 50 человек. Губернатор штата Минас-Жерайс недавно подтвердил информацию, что в результате ЧП погибли лишь семь человек.

В настоящее время на месте происшествия работают около 100 спасателей. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Потоки грязи разрушили несколько зданий. В районе, который может пострадать в результате ЧП, проживают около тысячи человек.

Похожий случай произошел в бразильском штате Минас-Жерайс в ноябре 2015 года. Тогда неподалеку от города Мариана обрушились две дамбы, сдерживающие воду с отходами металлургической промышленности. Территория, на которой проживали порядка 600 человек, оказалась затопленной. Жертвами происшествия стали 19 человек.

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