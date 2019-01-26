Конгресс США утвердил финансирование правительства до 15 февраля 2019 года

В пятницу, 25 января, палата представителей конгресса США по упрощенной процедуре утвердила законопроект, предполагающий предоставление бюджетных средств для восстановления до 15 февраля работы федерального правительства. Его деятельность приостановлена уже 35 дней, напоминает ТАСС.

Трансляция голосования велась на сайте конгресса Соединенных Штатов.

Теперь документ должен подписать глава американского государства Дональд Трамп.