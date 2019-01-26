"Манчестер Юнайтед" выбил "Арсенал" из Кубка Англии

"Манчестер Юнайтед" одержал восьмую победу в восьми матчах, проведенных под руководством норвежского тренера Оле-Гуннара Сульшера. На этот раз "красные дьяволы" обыграли "Арсенал" в матче 1/16 финала Кубка Англии.

Встреча двух именитых соперников проходила на лондонском стадионе "Эмирейтс". В воротах "канониров" после долгого перерыва появился Петр Чех. У гостей место основного вратаря Даида Де Хеа занял Серхио Ромеро. В стартовом составе "Манчестер Юнайтед" вышел бывший нападающий "Арсенала" Алексис Санчес, которого лондонская публика встретила свистом.

Однако не забивавший с октября чилиец стал автором первого гола в ворота хозяев. На 31 минуте Санчес отличился после передачи Ромелу Лукаку. А через две минуты Джесси Лингард развил успех. И снов в роли ассистента выступил Лукаку. Однако перед самым перерывом Пьер-Эмерик Обамеянг отыграл один гол.

Во втором тайме хозяева имели несколько хороших возможностей сравнять счет, но уверенно действовал Ромеро. Вопрос о победителе был снят на 83 минуте после гола манкуниаца Антони Марсьяля, добившего в ворота мяч, отраженный Чехом.

"Манчестер Юнайтед" продолжил серию побед при новом тренере. Обыграв "Арсенал" с результатом 3:1, команда Сульшера вышла в 1/8 финала Кубка Англии.