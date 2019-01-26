На геостационарной орбите активизировались американские военные спутники

На геостационарной орбите активизировались перемещения американских военных спутников GSSAP. Активность зафиксирована российскими средствами слежения. Американские спутники инспектируют другие военные аппараты.

Четыре спутника GSSAP (Геостационарной космической ситуационной осведомленности) были запущены в 2014-2016 годах, напоминает РИА Новости. Они контролируют космическое пространство в интересах ВВС США. Такие спутники летают выше или ниже геостационарной орбиты и снимают другие спутники и объекты, используя оптико-электронную аппаратуру.

В настоящее время все четыре спутника совершают множество маневров, сообщила российская автоматизированная система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП).

Так, спутник GSSAP, выведенный на орбиту в 2014 году, совершил до настоящего времени более 400 маневров. В частности, он использовался для осмотра американского военного аппарата MUOS-5, который из-за поломки основного двигателя был вынужден использовать резервные. Другой аппарат серии GSSAP, также запущенный в 2014 году, инспектировал военный спутник WGS-4.