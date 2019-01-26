Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500

Протесты в Венесуэле не утихают с 21 января. Число задержанных в результате акций протеста приближается к 500, среди них есть и несовершеннолетние. Такие данные сообщает глава неправительственной организации "Уголовный форум" Альфредо Ромеро в Twitter. Ранее СМИ сообщали об аресте 369 человек.

Задержания продолжаются, передает РИА Новости. Сотрудники национальной гвардии и служб специального назначения вторгаются в дома жителей.

Среди задержанных – не менее 14 несовершеннолетних мальчиков и девочек.