Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

Двухлетнего ребенка, упавшего в технический колодец на юге Испании (муниципалитет Тоталан, провинция Малага), спасти не удалось. Испанские спасатели нашли тело малыша. Они уже уведомили об этом родителей, передает РИА Новости.

Беспрецедентная спасательная операция длилась 12 дней. Мальчик по имени Хулен упал в колодец 13 января. Отверстие, которое используется для поиска воды, шириной всего 25 сантиметров. Вся страна следила за операцией, для которой были привлечены 300 спасателей и сотрудников Гражданской гвардии. До последнего момента оставалась надежда, что Хулен выживет.