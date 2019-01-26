Шатдаун в США завершен

Самый длинный шатдаун за историю США завершен. Дональд Трамп подписал временный бюджет до 15 февраля, ранее принятый конгрессом. В ближайшие три недели пройдут переговоры относительно долговременного бюджета страны, передает РИА Новости. Дональд Трамп первым пошел на уступки демократам в конгрессе.

Шатдаун длился 35 дней. 800 тысяч госслужащих и около миллиона контрактных сотрудников госсектора не получали зарплаты. Примерно четверть федеральных министерств и ведомств не работала. Теперь они вновь получат финансирование. Однако 5,7 миллиарда долларов, затребованные Трампом на строительство стены на границе с Мексикой, выделены не будут.