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26 января 201906:39

WSJ: США испугались мощнейшего противовоздушного щита России

Развертывание Россией "железного занавеса" из зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" несет угрозу воздушному господству Соединенных Штатов России. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Автор статьи Томас Гроув отмечает, что Пентагону следует пересмотреть свою военную стратегию в тех точках земного шара, где может появиться или уже появился С-400.

По мнению Гроува, наличие комплексов С-400 у России лишает Вашингтон геополитических преимуществ, а также способности действовать свободно. "Триумф" – мощнейший противовоздушный щит, значительно превосходящий возможности американских систем ПВО Patriot, подчеркивает журналист.

Так, ЗРК С-400 обладает эффективными системами радиолокационного мониторинга и с легкостью отслеживает потенциальные цели, а также может обнаружить самолеты-невидимки.

Достоинства российских зенитно-ракетных комплексов уже оценили Турецкая Республика, Индия и Саудовская Аравия. Несмотря на угрозы санкций США, эти страны приобрели С-400 и тем самым вызвали обеспокоенность в НАТО.

Томас Гроув полагает, что С-400 может стать "смертоносным оружием", способным противодействовать действиям Запада.

Как отмечают многие СМИ, российские системы ПВО стали "головной болью" для многих государств.

ЗРК С-400 "Триумф" предназначены для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения, в том числе баллистических ракет, самолетов и гиперзвуковых целей, напоминает газета "Известия".

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