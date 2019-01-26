Банк Англии отказался выдать золото Николасу Мадуро

Николас Мадуро запросил у банка Англии 1,2 миллиарда долларов слитками золота. Банк отказал президенту Венесуэлы. По сообщению РИА Новости, это могло быть сделано после того, как ряд высокопоставленных американских чиновников, в том числе госсекретарь Майк Помпео и советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, оказали давление на банк. Таким образом, доступ Мадуро к его зарубежным активам был перекрыт.

Объем иностранных резервов Венесуэлы составляет 8 миллиардов долларов. Часть из них находится в банке Англии.

Ранее Николас Мадуро заявлял, что Венесуэла имеет право продавать свое золото, несмотря на санкции США и неопределенность с возвратом венесуэльского золота из Британии.

В настоящее время чиновники из США стараются направить венесуэльские зарубежные активы Хуану Гуайдо, объявившему себя временным правителем страны. Это позволило бы оппозиционеру увеличить шансы получения контроля над правительством.

Протесты против Мадуро идут в Венесуэле с 24 января. Ряд стран, в том числе США, заявляет о поддержке Гуайдо. Россия поддерживает Николаса Мадуро.