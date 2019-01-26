На Красной площади прошла "студенческая ночь"

На Красной площади в Москве прошла "студенческая ночь". Участникам предложили посоревноваться в эстафетах, пострелять по мишеням и сделать фото с талисманом Универсиады-2019 – Ю-Лайкой.

Всемирные игры молодежи уже в марте примет Красноярск, напоминает телеканал "Россия 24". Им и посвятили спортивную ночь в столице. Открыли мероприятия зампред правительства Ольга Голодец и глава Минспорта Павел Колобков.