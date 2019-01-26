Россия планирует активное развитие СПГ-проектов на Ямале

Российский бизнес будет активнее развивать проекты по сжиженному природному газу. Об этом рассказал Дмитрий Козак, осмотрев предприятия Ямала. Вице-премьер уточнил: акцент будет сделан на производстве качественного металла, турбин, клапанов. Государство такие инициативы поддержит. Из снежной Сабетты – репортаж корреспондента телеканала "Россия 24" Артура Ходырева.

В абсолютной темноте "Ямал-СПГ" смотрится даже эффектнее. В Сабетте полярная ночь. Судя по всему, предприятие произвело впечатление на Дмитрия Козака. Вице-премьер видит его впервые.

"То, что я здесь увидел, впечатляет. Это грандиозное технологичное производство. Оно решает двуединую задачу — загружает нашу промышленность и решает проблему развития топливно-энергетического комплекса", — делится впечатлениями заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Первая задача, наверное, даже важнее. По крайней мере, именно локализации производства всего, что может быть связано с СПГ-технологиями, было посвящено совещание, которое состоялось сразу после экскурсии.

На него, кроме Дмитрия Козака и Леонида Михельсона, приехали около двух десятков российских промышленников, готовых к сотрудничеству с "НОВАТЭК". Тех, кто уже сотрудничает, ровно в три раза больше. Фронт совместной работы — четвертая линия производства "Ямал-СПГ".

"Линия спроектирована по собственной технологии сжижения "НОВАТЭКа" и полностью на российском оборудовании. Под нее уже заключено порядка 60 договоров с российскими компаниями", — рассказывает председатель правления ПАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон.

К строительству линии уже приступили. Закончить планируют до конца 2019 года. То, что обсуждали на совещании, в гораздо большей степени касается другого объекта – завода "Арктик СПГ-2". Предприятие должно заработать к 2023 году.

Уже принято решение пересмотреть российские стандарты по СПГ-оборудованию, чтобы было легче замещать импортные комплектующие. Если продукция окажется конкурентной по качеству – может пойти на экспорт.

По предварительным оценкам, к 2030 году отрасль создаст 95 тысяч новых рабочих мест, большая часть из которых (80 тысяч) появится как раз на смежных предприятиях.

"В конечном итоге задача — производить продукцию, спрос на которую не будет ограничен рынком РФ. Это нецелесообразно. Мы хотим работать на долгосрочную перспективу", — подчеркивает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак.

Самые перспективные направления получат поддержку государства. Механизм прорабатывается. Один из самых вероятных — заключение специальных инвестиционных соглашений с российскими компаниями. На том же "Ямал-СПГ" пока только четвертая линия получается максимально отечественной. Предыдущие три построены при тесном сотрудничестве с азиатскими инженерами.

Какой в итоге уровень локализации окажется у завода, сейчас оценить трудно. Но известно, какая задача поставлена для "Арктик СПГ-2" — достичь 70-80 процентов в плане локализации. Это сотрудничество между компанией "НОВАТЭК" и другими российскими предприятиями заметно отразится на экономике страны, а также добавит 1,5 процента к ВВП в ближайшие 10 лет.