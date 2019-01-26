На Москву и область обрушится самый долгий снегопад зимы

Самый долгий снегопад этой зимы накроет московский регион. Если верить прогнозам, он будет продолжаться не менее двух дней и прекратится только к утру понедельника. За это время может выпасть до 20 миллиметров осадков.

Жителям Москвы и области советуют пересесть с личного транспорта на общественный. Некоторые авиакомпании оповещают пассажиров о возможной отмене рейсов в эти выходные, передает телеканал "Россия 24".