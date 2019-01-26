ДТП в Свердловской области: один человек погиб, пятеро пострадали

В Свердловской области под Кировградом один человек погиб, еще пятеро получили травмы в результате столкновения двух автомобилей. Один из пострадавших – шестилетний мальчик – находится в реанимации. Такие данные СМИ сообщили представители отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Как уточняется, авария произошла в 19:15 по местному времени (17:15 по времени Москвы) 25 января недалеко от города Кировграда автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов. В ДТП погиб пассажир автомобиля Lada Largus 1987 года рождения, передает телеканал "Россия 24". Пятеро пострадавших с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Largus, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и там столкнулся с автомобилем Honda Fit. В момент аварии пассажиры автомашины Hodna не были пристегнуты ремнями безопасности. Ребенок, находившийся в автомобиле Lada, был без детского удерживающего устройства. В результате происшествия мальчик получил тяжелые травмы и сейчас находится в реанимационном отделении больницы. Сотрудники МЧС помогли пострадавшим выбраться из поврежденных машин с помощью специальных инструментов.

По факту случившегося сейчас проводится проверка.