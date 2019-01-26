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26 января 201908:35

Тренер ПБК ЦСКА Итудис: мы обыграли команду с большими амбициями

EPA

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис похвалил свою команду за победу над "Барселоной" в 20-м туре регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. По мнению греческого специалиста, армейцы контролировали большую часть игры.

"Мы вернулись на победный путь, обыграли команду с большими амбициями. Думаю, в целом матч получился зрелищным для любителей баскетбола. Мы контролировали большую часть встречи", – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Напомним, что армейцы в гостях обыграли "Барселону" со счетом 84:76. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Евролиги.

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