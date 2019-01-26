Шахматист Непомнящий победил Федосеева на шахматном супертурнире в Вейк-ан-Зее

В голландском Вейк-ан-Зее завершился 11-й тур престижного шахматного супертурнира. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий оказался сильнее своего соотечественника Владимира Федосеев, сохранив шансы на итоговую победу. На данный момент он с 7 очками занимает третье место.

Еще один представитель России Владимир Крамник взял верх над голландцем Йорденом ван Форестом. Однако он остался на последней строчке турнирной таблицы с 3,5 балла среди 14 участников. Россиянин Федосеев набрал 4,5 очка.

Яна Непомнящего на турнире опережают лишь два гроссмейстера – норвежец Магнус Карлсен и азербайджанец Теймур Раджабов, которые делят первое место. У обоих шахматистов по 7,5 балла.