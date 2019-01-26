Шатдаун в США приостановлен на три недели

Через три недели президент США Дональд Трамп приступит к строительству стены на границе с Мексикой независимо от позиции демократов. Об этом заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. Накануне глава Белого дома согласился подписать временный бюджет и таким образом возобновил работу правительства, но обещал, что "веселье начнется снова", если демократы так и не пойдут на сделку.

Шатдаун закончился нокдауном — Дональда Трампа. Пожалуй, впервые за два года президент США вынужденно изменил своему главному жизненному кредо — "гни свою линию, несмотря ни на что". Внеочередное обращение американского президента в Розовом саду Белого дома скорее выглядело как сдача позиций.

- Сограждане-американцы! Я с гордостью объявляю, что мы заключили сделку, чтобы положить конец шатдауну и возобновить работу федерального правительства.

Самый продолжительный в истории Америки 35-дневный шатдаун закончен, но сделки как раз не получилось. Демократы не дали Трампу деньги на стену, отстояв свой подход: сначала подписание бюджета и возвращение на работу госслужащих, а затем дебаты о границе. Впрочем, шатдаун еще может вернуться: хозяин Белого дома согласился возобновить работу правительства пока лишь на три недели, чтобы люди смогли получить зарплату и рассчитаться по долгам.

"У нас нет другого выбора, кроме как построить мощную стену или стальной барьер. Если мы не получим от Конгресса честную сделку, тогда 15 февраля либо правительство вновь перестанет работать, либо я воспользуюсь полномочиями, данными мне в соответствии с законами и Конституцией США, чтобы урегулировать эту чрезвычайную ситуацию", — говорит президент США Дональд Трамп.



Но лидер демократов — спикер Нэнси Пелоси — явно считает историю закрытой. Сияя от радости, она подписала законопроект о финансировании и возобновлении работы американского правительства аж сразу восемью ручками — на долгую память.

"Неважно, насколько долго, неважно, какие причины, будем надеяться, что мы извлекли урок, что останавливать работу правительства — это неприемлемый вариант, точка!" — говорит лидер фракции Демократической партии в палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

Тревожным звонком для Белого дома стали сбои в работе крупнейших аэропортов Восточного побережья. В Нью-Арке, Нью-Йорке, Филадельфии из-за шатдауна стало не хватать авиадиспетчеров. В итоге — сотни отложенных рейсов и задержки вылетающих и прибывающих самолетов, что явно не добавляло безопасности и могло вызвать эффект домино в крайне загруженном небе уже по всей Америке.

Затяжная остановка работы правительства привела к замедлению экономического роста США и снижению личного рейтинга Трампа до 37 процентов. Большинство решило, что в шатдауне виноват президент, а не конгрессмены-демократы.

В Белом доме настаивают, что ничего не изменилось и по истечении трехнедельного временного бюджета вне зависимости от позиции демократов американский лидер намерен приступить к возведению барьера. Этим пытаются оградить и его рейтинг от возможного второго удара — уже со стороны тех, кто верил и продолжает верить в стену, но может засомневаться в надежности главного застройщика.