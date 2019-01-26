Тема:

США. Работа правительства приостановлена 56 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
26 января 201909:27 Александр Христенко

Шатдаун в США приостановлен на три недели

Через три недели президент США Дональд Трамп приступит к строительству стены на границе с Мексикой независимо от позиции демократов. Об этом заявила пресс-секретарь Сара Сандерс. Накануне глава Белого дома согласился подписать временный бюджет и таким образом возобновил работу правительства, но обещал, что "веселье начнется снова", если демократы так и не пойдут на сделку.

Шатдаун закончился нокдауном — Дональда Трампа. Пожалуй, впервые за два года президент США вынужденно изменил своему главному жизненному кредо — "гни свою линию, несмотря ни на что". Внеочередное обращение американского президента в Розовом саду Белого дома скорее выглядело как сдача позиций.

- Сограждане-американцы! Я с гордостью объявляю, что мы заключили сделку, чтобы положить конец шатдауну и возобновить работу федерального правительства.

Самый продолжительный в истории Америки 35-дневный шатдаун закончен, но сделки как раз не получилось. Демократы не дали Трампу деньги на стену, отстояв свой подход: сначала подписание бюджета и возвращение на работу госслужащих, а затем дебаты о границе. Впрочем, шатдаун еще может вернуться: хозяин Белого дома согласился возобновить работу правительства пока лишь на три недели, чтобы люди смогли получить зарплату и рассчитаться по долгам.

"У нас нет другого выбора, кроме как построить мощную стену или стальной барьер. Если мы не получим от Конгресса честную сделку, тогда 15 февраля либо правительство вновь перестанет работать, либо я воспользуюсь полномочиями, данными мне в соответствии с законами и Конституцией США, чтобы урегулировать эту чрезвычайную ситуацию", — говорит президент США Дональд Трамп.


Но лидер демократов — спикер Нэнси Пелоси — явно считает историю закрытой. Сияя от радости, она подписала законопроект о финансировании и возобновлении работы американского правительства аж сразу восемью ручками — на долгую память.

"Неважно, насколько долго, неважно, какие причины, будем надеяться, что мы извлекли урок, что останавливать работу правительства — это неприемлемый вариант, точка!" — говорит лидер фракции Демократической партии в палате представителей Конгресса США Стени Хойер.

Тревожным звонком для Белого дома стали сбои в работе крупнейших аэропортов Восточного побережья. В Нью-Арке, Нью-Йорке, Филадельфии из-за шатдауна стало не хватать авиадиспетчеров. В итоге — сотни отложенных рейсов и задержки вылетающих и прибывающих самолетов, что явно не добавляло безопасности и могло вызвать эффект домино в крайне загруженном небе уже по всей Америке.

Затяжная остановка работы правительства привела к замедлению экономического роста США и снижению личного рейтинга Трампа до 37 процентов. Большинство решило, что в шатдауне виноват президент, а не конгрессмены-демократы.

В Белом доме настаивают, что ничего не изменилось и по истечении трехнедельного временного бюджета вне зависимости от позиции демократов американский лидер намерен приступить к возведению барьера. Этим пытаются оградить и его рейтинг от возможного второго удара — уже со стороны тех, кто верил и продолжает верить в стену, но может засомневаться в надежности главного застройщика.

Ранее по теме

Сейчас

05:38

Шатдаун в США завершен

01:02

Фильм "Движение вверх" стал триумфатором премии "Золотой орел"

00:25

"Аэрофлот" отменяет более 130 рейсов

23:43

В Москве загорелся ресторан

22:42

Трамп отменил шатдаун в США

22:31

Владимир Машков получил "Золотого орла" за главную роль в фильме "Движение вверх"

22:20

Прорыв плотины: 200 человек в Бразилии пропали без вести

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Петербурге отмечают 75-ю годовщину снятия блокады

В Петербурге отмечают 75-ю годовщину снятия блокады

10 минут назад
Фильм "Движение вверх" стал триумфатором премии "Золотой орел"

Фильм "Движение вверх" стал триумфатором премии "Золотой орел"

9 часов назад
Шатдаун в США приостановлен на три недели

Шатдаун в США приостановлен на три недели

50 минут назад
МИД РФ: США рассматривают Венесуэлу как своего будущего регионального вассала

МИД РФ: США рассматривают Венесуэлу как своего будущего регионального вассала

2 часа назад
"Золото" Софьи Самодуровой: сенсация на первенстве Европы по фигурному катанию

"Золото" Софьи Самодуровой: сенсация на первенстве Европы по фигурному катанию

7 часов назад
На Москву и область обрушится самый долгий снегопад зимы

На Москву и область обрушится самый долгий снегопад зимы

1 час назад
Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

19 часов назад
Помпео назначил бывшего дипломата Абрамса ответственным за Венесуэлу

Помпео назначил бывшего дипломата Абрамса ответственным за Венесуэлу

9 часов назад
Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

Нужна помощь: Карину Маслову спасет серия операций

22 часа назад
Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500

Число арестованных в ходе протестов в Венесуэле возросло до 500

4 часа назад
В Бразилии более 180 человек были спасены в районе прорыва дамбы

В Бразилии более 180 человек были спасены в районе прорыва дамбы

5 часов назад
Стало известно, для кого регистрация мобильников будет платной

Стало известно, для кого регистрация мобильников будет платной

14 часов назад
Банк Англии отказался выдать золото Николасу Мадуро

Банк Англии отказался выдать золото Николасу Мадуро

3 часа назад
На геостационарной орбите активизировались американские военные спутники

На геостационарной орбите активизировались американские военные спутники

5 часов назад
Спасти Умку: годовалого медвежонка на Чукотке возвращают в природу

Спасти Умку: годовалого медвежонка на Чукотке возвращают в природу

12 часов назад
Хлеб подорожает не так резко, как курица

Хлеб подорожает не так резко, как курица

15 часов назад
Расследование Эдуарда Петрова. НЕспасатели

Расследование Эдуарда Петрова. НЕспасатели

4 часа назад
143
Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

Помогите Лизе: девочка не может питаться без гастростомы

18 часов назад
На Красной площади прошла "студенческая ночь"

На Красной площади прошла "студенческая ночь"

2 часа назад
НХЛ. Андрей Василевский – второй в конкурсе вратарей

НХЛ. Андрей Василевский – второй в конкурсе вратарей

2 часа назад
WSJ: США испугались мощнейшего противовоздушного щита России

WSJ: США испугались мощнейшего противовоздушного щита России

3 часа назад
Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

Ребенка, упавшего в колодец в Испании, спасти не удалось

4 часа назад
Молния убила бразильца на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро

Молния убила бразильца на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро

5 часов назад
Аномальные холода и снегопады обрушились на Тунис: есть жертвы

Аномальные холода и снегопады обрушились на Тунис: есть жертвы

6 часов назад
Удар "Удава": "Ростех" представил новый пистолетный комплекс для российской армии

Удар "Удава": "Ростех" представил новый пистолетный комплекс для российской армии

8 часов назад
Обвинения в изнасиловании: американский рэпер Крис Браун попал в центр скандала

Обвинения в изнасиловании: американский рэпер Крис Браун попал в центр скандала

8 часов назад
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Барселону" в Евролиге

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Барселону" в Евролиге

9 часов назад
Из-за непогоды "Аэрофлот" отменяет более 130 рейсов

Из-за непогоды "Аэрофлот" отменяет более 130 рейсов

9 часов назад
Акции Vale упали на 9% на фоне катастрофы на руднике на востоке Бразилии

Акции Vale упали на 9% на фоне катастрофы на руднике на востоке Бразилии

10 часов назад
Подросток, мечту которого исполнил Путин, снял репортаж о проблемах экологии

Подросток, мечту которого исполнил Путин, снял репортаж о проблемах экологии

10 часов назад
"Яндекс" раскрыл ежедневную аудиторию "Алисы"

"Яндекс" раскрыл ежедневную аудиторию "Алисы"

13 часов назад
Пользователям WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger разрешат переписываться друг с другом

Пользователям WhatsApp, Instagram и Facebook Messenger разрешат переписываться друг с другом

15 часов назад
Невнятные звуки Кличко: Владимир посмеялся над Виталием в Давосе

Невнятные звуки Кличко: Владимир посмеялся над Виталием в Давосе

15 часов назад
Открыты "гены худобы", позволяющие есть и не толстеть

Открыты "гены худобы", позволяющие есть и не толстеть

16 часов назад
В "Прямом эфире" прозвучали реальные воспоминания детей блокадного Ленинграда

В "Прямом эфире" прозвучали реальные воспоминания детей блокадного Ленинграда

16 часов назад
Opel возобновит производство в России

Opel возобновит производство в России

21 час назад
20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель

20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель

23 часа назад
Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года

Топ-10 лучших туристических направлений 2019 года

25.01.2019 07:23
Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

Павел Коган: оркестр подобен центрифуге

23.01.2019 12:30
В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

В зале "Зарядье" покажут экзотические музыкальные инструменты

22.01.2019 12:55