Датчанка Таусон выиграла юниорский Australian Open

В Мельбурне на Открытом чемпионате Австралии по теннису завершились соревнования у юниорок, проходящие параллельно с турниром для взрослых. Победу в финале одержала представительница Дании Клара Таусон, посеянная под первым номером.

В решающем матче 16-летняя датчанка обыграла четвертую ракетку турнира Лейлу Фернандес из Канады в двух партиях со счетом 6:4, 6:3. Соперницы провели на корте чуть больше часа.

Ранее на турнире россиянка Анастасия Тихонова не сумела пробиться в финал, уступив в полуфинале канадке Фернандес со счетом 1:6, 3:6.