Известный французский композитор и дирижер Мишель Легран скончался на 87-м году жизни. О кончине музыканта сообщало агентство France-Presse.

Пианист, аранжировщик, дирижер и певец, обладатель трех "Оскаров" и пяти "Грэмми", за свою творческую карьер Легран написал более двухсот песен к кино- и телефильмам. Первая слава пришла к музыканту в середине 1960-х после выхода музыкального фильма "Шербурские зонтики". Затем были саундтреки к фильмам "Афера Томаса Крауна", "Сладкий ноябрь", "Обратная сторона полуночи", "Никогда не говори "никогда" и другим.

Легран родился в 1932 году происходил из семьи музыкантов, имел армянские корни, дружил с Эдит Пиаф и Морисом Шевалье. Двое сыновей Леграна также посвятили себя музыке.В 2014 году Легран обвенчался в Александро-Невском соборе Парижа с актрисой Машей Мериль, урожденной княжной Гагариной. В последние годы проживал в Монако.