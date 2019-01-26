МЧС предупредило москвичей о метели

Столичный главк МЧС распространил предупреждение о метели и сильном ветре. Непогода продлится все выходные, пишет ТАСС. Порывы ветра могут достигать 17 метров в секунду.

Из-за возможного гололеда спасатели просят водителей быть осторожными, соблюдая скоростной режим. Возможно падение рекламных щитов и деревьев.