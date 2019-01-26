Эксперт: "Турецкий поток" для Киева опаснее "Северного потока - 2"

Газопровод "Турецкий поток" для Киева опаснее, чем "Северный поток — 2": после запуска обеих ниток первой из двух магистралей Украина окончательно потеряет транзит российского газа. Такое мнение Карела Гирмана, эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины, приводит украинское издание "Новое время".

По словам эксперта, по "Северному потоку — 2" нельзя будет доставлять газ потребителям Южной Европы, и это дает Украине шансы сохранить большую часть транзита. Однако при запуске всей цепочки "Турецкого потока" российский газ пойдет по нему в Италию, Францию и на Балканы.

Проект "Турецкий поток" предполагает строительство двух ниток газопровода мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая из них будет предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы, передает РИА Новости.

"Газпром" сейчас реализует проект "Северный поток — 2", предполагающий прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина и несколько европейских стран, а также США, продвигающие в Европу свой сжиженный природный газ. При этом, по словам Гирмана, если в случае с "Северным потоком — 2" интересы Украины и США, выступающих против его строительства, совпали, то в случае с "Турецким потоком" такого не наблюдается.