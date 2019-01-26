Экс-нападающий ЦСКА Лав официально стал игроком "Коринтианса"

Бразильский нападающий Вагнер Лав, вернувшийся на родину после расторжения контракта с турецким "Бешикташем", подписал соглашение с "Коринтиансом". Ранее он уже выступал в составе одного из самых популярных в Бразилии клубов.

Как сообщает официальный сайт "Коринтианса", контракт с бразильцем будет действовать до лета 2020 года. Выступая за клуб с 2015 по 2016 год, Лав забил 16 мячей в 50 матчах.

Напомним, что Вагнер Лав является самым успешным легионером в истории российского футбола. В составе московского ЦСКА он выигрывал Кубок УЕФА, трижды становился чемпионом России и шесть раз завоевывал Кубок страны. За армейцев Лав забил 124 мяча, лидируя по этому показателю среди всех легионеров российского чемпионата.