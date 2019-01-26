"Совсем берега потеряли": Пушков о немецких СМИ и блокаде Ленинграда

Российский сенатор Алексей Пушков возмущен статьей в немецкой Sueddeutsche Zeitung с критикой того, как в нашей стране отмечают 75-ю годовщину снятия блокады Ленинграда. По словам Пушкова, СМИ Германии следовало бы помолчать — или описать "ужасы блокады и бессчетных преступлений германского рейха против нашего народа".



Ранее в немецкой газете вышла статья журналистки Зильке Бигальке, заявившей: празднование годовщины освобождения Ленинграда от фашистской блокады приобрело в России "характер торжества, тогда как речь идет о масштабной трагедии". Организуя же военный парад, который пройдет в северной столице в воскресенье, 27 января, власти России, по мнению германской журналистки, "делают акцент на национальной гордости, а не на памяти".

Пушков назвал такую критику "и неуместной, и безнравственной", добавив: "Совсем берега потеряли".

Блокада Ленинграда началась 8 сентября 1941 года и длилась 872 дня. Прорвана она была 18 января 1943 года, а полного снятия блокады ленинградцам пришлось ждать до 27 января 1944 года, напоминает РИА Новости.

Сотни тысяч жителей города за время осады погибли от голода, холода и бомбежек. Блокада Ленинграда остается одной из самых драматических страниц в истории Великой Отечественной войны.

Сегодня петербуржцы несут цветы и венки к дому номер 14 на Невском проспекте, где со времен блокады сохранилась табличка: "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна". Траурная церемония пройдет сегодня и на Пискаревском мемориальном кладбище — месте массового захоронения жертв блокады и воинов Ленинградского фронта. Завтра в Петербурге состоится военный Парад памяти на Дворцовой площади.