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26 января 201910:58

Юниор Мусетти победил на Открытом чемпионате Австралии по теннису

EPA

Итальянский теннисист Лоренцо Мусетти в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии среди юниоров оказался сильнее американца Эмилио Навы. Он одолел своего соперника в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (14:12).

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Итальянец являлся первой ракеткой турнира. А вот представитель США Наву был посеян под 13-м номером.

Ранее в финале юниорского Australian Open среди девушек победу одержала датчанка Клара Таусон, обыгравшая канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.

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