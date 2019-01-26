Юниор Мусетти победил на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Итальянский теннисист Лоренцо Мусетти в финальном поединке Открытого чемпионата Австралии среди юниоров оказался сильнее американца Эмилио Навы. Он одолел своего соперника в трех сетах со счетом 4:6, 6:2, 7:6 (14:12).

Теннисисты провели на корте 2 часа 7 минут. Итальянец являлся первой ракеткой турнира. А вот представитель США Наву был посеян под 13-м номером.

Ранее в финале юниорского Australian Open среди девушек победу одержала датчанка Клара Таусон, обыгравшая канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 6:3.