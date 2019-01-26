Давос стал форумом бывших
Мир оказался в удивительной ситуации. Доказательство — то, каким обернулся нынешний Всемирный экономический форум в Давосе, где, кажется, впервые в истории нет действующих американских политиков. Хорошо знакомый постоянным зрителям "Вестей в субботу" американский политический аналитик Фарид Закария написал так: "Давос без Америки отражает мир без Америки". Нет. Конечно, Америка остается самой мощной державой мира. Какие она ведет арьергардные бои?
Как униформа протестующих по всему миру "желтые жилеты" теперь и в Давосе. Изначально этот митинг во время Всемирного экономического форума должен был быть против президента Трампа, но он не приехал. Уже согласованный митинг отменять не стали — теперь просто требуют перемен.
Швейцарцы только вступили в мощный хор, который оставил дома и президента Макрона, и премьера Мэй. Российская же делегация тоже могла не приехать, но уже из-за протеста, который долетел до организаторов из Вашингтона. Но другие голоса возобладали.
Внутри — восточные сладости и южное гостеприимство, снаружи, несмотря на минус 16, — среди лимузинов будто припаркованы два верблюда. Это вечеринка одного из арабских фондов. Особенно на таких неформальных вечерах понятно, почему форум в отношении россиян все-таки передумал.
"Ключевые страны должны собираться вместе и решать, как они будут продолжать рост. Это единственный способ. И Россия среди этих ключевых стран чрезвычайно важна", — заявил Перси Барневик, основатель корпорации АВВ, инвестор.
"Россия — часть глобального мира. Ей есть что предложить в очень многих областях", — отметил Якоб Френкель, председатель правления JP Morgan Chase.
Даже некоторые политики открыто — за Россию в Давосе.
"Это очень полезно и удобно иметь здесь российских партнеров", — сказала Карин Кнайсль, глава МИД Австрии.
Один из тех трех бизнесменов, кому сначала организаторы в участии отказали, — Андрей Костин, глава ВТБ.
- Не было такой мысли: ну, его, не поеду?
- У меня вообще нет такого принципа, я так не говорю, потому что это самое простое. Спасибо нашему правительству, которое заняло принципиальную позицию, — отметил Костин.
В итоге Россию на форуме представляют 53 человека. Нашей проблематике посвящены две отдельные сессии. На выходе после одной из них ловим главу делегации министра экономического развития Максим Орешкина. Оказалось, поездка на форум — еще и экономия.
"Давос — это действительно уникальное место. Ты проводишь в одном месте все те переговоры, для которых иначе бы тебе пришлось летать по всему миру. Если посмотреть, то количество стран, с которыми у России отношения улучшаются, и то, где они находятся на низком уровне, на чаше весов стран с улучшением отношений гораздо больше", — пояснил Орешкин.
Например, даже с Соединенным Штатами, несмотря на ограничения, растет товарооборот.
"Мы считаем, что российский рынок недооценен и представляет значимый потенциал для роста. Есть ли вероятность в будущем году именно кризисной ситуации? Я думаю, в мире — да, в России – нет", — сказал Кирилл Дмитриев, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций.
Тема форума — глобализация, четвертая версия. Но в мире все совсем наоборот. Brexit, "желтые жилеты" во Франции, протекционизм президента Трампа и санкционная война против России — только еще один симптом. Чего?
"Хаос в международной системе и кризис либерализма", — говорят участники форума с российской стороны.
Начинается одна из самых главных сессий — специальное послание, которое каждый год задает тон всему форуму. К участникам Давоса обратиться Жаир Болсонару, новый президент Бразилии. Политик правых взглядов, популист, сторонник протекционизма. Тоже симптоматично, учитывая что в прошлом году на том же месте был китайский лидер, сторонник глобализации и открытого рынка.
На этот форум и Си Цзиньпин не приехал. Изменения сходу видны даже на улицах самого Давоса. "Свободная торговля -- это великолепно!" — огромный рекламный щит на гостинице "Бельведер", самой роскошной. Так Великобритания продвигает свои возможности после выхода из ЕС.
Этот Давос вполне можно назвать форумом бывших. Вместо Майка Помпео, который выступил только по видеосвязи, — Альберт Гор. Вместо Терезы Мэй — Тони Блэр. Вместо тех, кому предстоит проблемы решать, — те, кто создавал предпосылки.
"Население чувствует, что его оставили позади, жители разных стран чувствуют себя жертвами глобализации, а не получателями ее выгоды. И эти проблемы возникли вследствие миграции и культурных изменений. Мы должны разобраться с ними, предоставить ответ, иначе политики из крайне левых и из крайне правых лагерей будут использовать этот гнев, при этом не предоставляя никакого ответа", — считает экс-премьер-министр Англии Тони Блэр.
Хотя само слово Brexit Блэр не произносит, ясно, что желание Британии жить отдельно от Европы, он считает реакцией на глобализацию. Впрочем, совсем все на нее валить не стоит, напоминает его коллега, премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель.
"Мы думаем только о проблемах. Но, например, роуминг в Европе более не существует, есть Шенген, возможности свободно торговать и передвигаться. Этих свобод мы достигли с 1957 года. Мы будто забыли все это", — отметил Беттель.
"Ошибкой была не глобализация, а ее темпы, которые вступили в конфликт с какими-то глубинными культурными и историческими традициями народов. И он привел к тем кризисным явлениям, которые происходят с либерализмом во всем мире", — заявил глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Темпы — это прежде всего про развитие информационных технологий. Еще 15 лет назад в том же Давосе собственные павильоны — у старых промышленных гигантов, теперь это Google, Аmazon, Facebook, криптовалюты, облачные сервисы.
Даже экономика свободного рынка за технологией, оказалось, не успевает.
- Неравенство достигло показателей столетней давности, получается что это какой-то кризис неолиберальной экономики?
- Той экономической политики, которая проводилась 30 лет. И здесь, если смотреть на российскую ситуацию, у нас недопустимый уровень неравенства доходов. Наши национальные проекты нацелены на то, чтобы повышать качество жизни россиян, — подчеркнул Максим Орешкин.
Еще один показатель изменений: на протестах в Давосе теперь — совсем другие лозунги, причем самые разные. А вот антиглобалистов нет. Ведь то, чего они добивались, уже происходит.
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