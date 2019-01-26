Индия отметила 70-й День Республики

Кто и как определяет свое место в мире, который оказался не готов к глобализации? В Индии — 70-й День Республики.

"Королевский проспект" во времена британского владычества – "путь Раджи" сегодня — главная улица Дели. Второй после Дня независимости и, пожалуй, самый торжественный государственный праздник Индии. Демонстрацию военной мощи в День Конституции открывает колонна российских Т-90 — главных танков индийской армии, следом — российские же БМП-2.

Рядом с президентом и премьер-министром Индии — почечный гость торжеств: в этом году это лидер Южной Африки Сирил Рамафоса. Приглашали Дональда Трампа, но тот отказался приехать, сославшись на занятость.

1957 год. Тоже парад по случаю Дня Республики. Почетный гость — министр обороны Советского Союза Маршал Жуков. Тогда же была сделана и эта легендарная фотография. Кавалерист Жуков, по воспоминаниям, легко забрался на президентского слона. Почетным гостями в Дели от нашей страны во времена расцвета советско-индийской дружбы были Косыгин и Ворошилов. В 2007-м на трибунах вместе с руководством Индии парад принимал Владимир Путин.

В то время как по Раджпатху проезжают платформы от всех индийских штатов, а среди гостей находятся представители 58 племен со всей Индии, радикальные исламские группировки на границе с Пакистаном призвали к бойкоту праздника. 27-миллионный Дели в этот день находится под беспрецедентной защитой.

Пять кордонов безопасности, 25 тысяч полицейских и военных в оцеплении, снайперы на крышах и зенитные бригады на случай атаки с воздуха. Всех гостей, приходящих на парад, фиксируют сотни камер с функцией распознания лиц. Накануне рядом с индийской столицей прошла полицейская операция — задержали боевиков-исламистов, которые готовили серию терактов в Дели во время праздника.

Наследие раздела британской колонии. Свою первую Конституцию Индия получила в 1949-м спустя два года после обретения независимости от Лондона. Отцы-основатели из Национального конгресса кропотливо собирали в единый свод положения Конституций девяти различных государств: США, Великобритании, Ирландии, Канады, Австралии, Франции, Германии и даже Японии. В итоге получилась самая объемная Конституция в мире — 448 статей.

Особый вклад — Махатмы Ганди. В этом году Индия отмечает еще один большой праздник — 150-летие со дня рождения гуманиста. На параде в Дели — сразу несколько платформ, посвященных этой дате. Именно Ганди привнес в заимствованные за границей постулаты тот самый индийский дух, который должен был объединить многонациональную и многоконфессиональную свободную Индию.

Так называемая хиндутва — основанная на ведических представлениях национальная идея — сегодня активно продвигается правящей партией БДП во главе с Нарендрой Моди.

Хиндутва, что примерно можно перевести с скнскрита как "индусскость", то есть культурные и исторические особенности индуизма во всей своей красе, представлена в Акшардхаме — самом большом индуистском храме в мире — так уверяет Книга рекордов Гиннесса. Открытый в 2005-м, он по, замыслу создателей, должен наглядно и убедительно доказывать: Индия — родина всего на свете.

На экскурсии в храме объясняют, что именно древняя Индия — родина демократии, науки, медицины и вообще всем достижениям современная цивилизация обязана народам, проживавшим здесь много тысячелетий назад.

Хиндутва вышла и на официальный научный уровень. На прошедшей в начале месяца конференции глава одного из индийских университетов Нагешвар Рао со ссылкой на древне-индуистские тексты заявил, что стволовые клети индийцы открыли много тысяч лет назад, а в эпосе "Рамаяна" содержатся указания на изобретение индийцами настоящей авиации.

Первый полностью женский строй и женщины, командующие мужчинами, — это лицо уже современной Индии. За демонстрацией военной мощи — демонстрация богатейшей культуры. Духовой оркестр верхом на верблюдах. В Индии даже парад не обходится без музыки и танцев.

Вторая часть шествия прошла под песни, посвящение основателю нации Махатме Ганди. А завершил парад пролет авиации. И снова российские Су-30МКИ, которые составляют основу истребительной авиации Индии.