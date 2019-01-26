Римас Куртинайтис: "Химки" испытывают проблемы в атаке

Известный советский литовский баскетболист Римас Куртинайтис, который на прошлой неделе возглавил подмосковные "Химки" в качестве главного тренера, после первого своего матча в Евролиге против "Баварии" (60:71), остался не слишком доволен игрой подопечных.

"Немецкий клуб продемонстрировал характер, сумев вернуться в игру после 18-очкового отставания в первой четверти, — цитирует Куртинайтиса ТАСС. — К сожалению, мы не смогли показать тот уровень игры, на который я рассчитывал. Проблемы в атаке стали для нас ключевыми".

"В заключительных трех четвертях мы набрали всего 32 очка, что очень мало для матча Евролиги", — добавил тренер "Химок". В турнирной таблице команда из Подмосковья занимает 13-е место, одержав семь побед при 13 поражениях. В следующем туре "Химки" дома сыграют с литовским "Жальгирисом" 31 января.