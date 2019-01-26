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26 января 201912:33

"Фильм ужасов" об изнасилованиях Майкла Джексона шокировал публику

Global Look Press

Зрители американского фестиваля независимого кино Sundance шокированы показанным на нем документальным фильмом "Покидая Неверленд", в котором два молодых человека обвиняют покойного "короля поп-музыки" Майкла Джексона в изнасилованиях. Просмотр состоялся в одном из кинотеатров города Парк-Сити в штате Юта. Об эмоциях зрителей рассказал на портале Hollywood Elsewhere колумнист Джеффри Уэллс.

В четырехчасовой ленте двое мужчин — Уэйд Робсон и Джимми Сэйфчак — заявляют, что были изнасилованы Джексоном в его поместье Neverland, когда были еще детьми. По словам Уэллса, зрители во время просмотра с трудом скрывали отвращение, а кто-то из них даже назвал ленту "фильмом ужасов".

Тем временем Фонд наследия Джексона, умершего в 2009 году, после премьеры фильма выступил со специальным заявлением, назвав ленту примером "таблоидного убийства", от которого музыкант "страдал при жизни, а теперь и после смерти".

Майкл Джексон последовательно и полностью отрицал какие-либо преступления в отношении детей, а один из персонажей нынешнего фильма, Уэйд Робсон, был одним из самых ярых защитников певца, напоминает издание Variety.

Наследники Джексона заявляют, что этот так называемый "фильм ужасов" подает ничем не подтвержденные обвинения о событиях 20-летней давности в качестве фактов, и что эти заявления лежали в основе исков, отклоненных в итоге судьей. Двое обвинителей Джексона ранее заявляли под присягой, что этих событий никогда не происходило, а учитывая отсутствие независимых свидетельств и каких-либо доказательств, показанный на Sundance фильм построен "исключительно на словах двух лжесвидетелей", говорят они.

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