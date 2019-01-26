Порошенко о захвате храмов канонической церкви: всему свое время

Президент Украины Петр Порошенко дал интервью передаче "Рождественские встречи" на телеканале "Украина". В частности, Порошенко ответил на вопрос о захвате храмов Украинской православной церкви Московского патриархата словами "всему свое время". Украинский лидер считает, что у верующих должно быть время на принятие решение о переходе в новообразованную Православную церковь Украины.

"Когда кто-то ожидал, что тут же первыми действиями будет штурм лавр, передача всего, - нет. Всему свое время, и не надо это ускорять", — сказал Порошенко.

Каноническая Украинская православная церковь может лишиться принадлежащих ей зданий по новому закону, принятому Верховной радой 17 января. Отныне члены религиозной организации могут изменить юрисдикцию общины.

Русская православная церковь в последнее время отмечает значительный рост рейдерских захватов храмов на Украине.