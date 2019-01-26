"Кардифф" готов судиться с агентами Салы из-за пропажи футболиста

Валлийский клуб "Кардифф Сити" намерен начать судебное разбирательство с агентами пропавшего после авиакатастрофы нападающего Эмилиано Салы. К представителям футболиста готовится иск о халатности. Из-за пропажи новичка команды валлийцы потеряли 14 миллионов фунтов.

Как сообщает Sports.ru, "Кардифф" имеет претензии, в частности, к агенту 28-летнего аргентинца и посреднику в сделке Марку Маккею, который организовал перелеты футболиста на одномоторном самолете, пилот которого не имел лицензии на перевозку пассажира.

Напомним, что покупка Салы вместе с выплатами агентам обошлась валлийскому клубу в сумму около 30 миллионов фунтов. 16 из них покроет страховка. Кроме того, "Кардифф" до окончания разбирательств заморозил выплаты французскому "Нанту" – последней команде аргентинца.

Ранее руководство поисковой операции объявило о прекращении активных поисков пропавшего самолета с пилотом и Салой на борту.