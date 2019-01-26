Попов заявил, что на Скабееву напали рогули

Муж журналиста телеканала "Россия 1" Ольги Скабеевой отреагировал на инцидент в кулуарах ПАСЕ. Во время интервью вице-спикера Рады Ирины Геращенко Скабееву сначала толкнул украинский журналист Сергей Сидоренко. После этого так же поступил член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европа Борислав Береза.

Муж тележурналиста, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов высказал свое мнение в Facebook. Попов считает, что представители Украины совершили серьезное правонарушение, оскорбив журналиста. Сами украинцы таких малокультурных людей называют "рогулями". Этот жаргонизм используют для обозначения малокультурного и самоуверенного человека, переехавшего из деревни, но неспособного принять городскую культуру.

Ирина Геращенко позднее поблагодарила членов украинской делегации, "оказавших физическую поддержку". Сам Сидоренко, работающий редактором в издании "Европейская правда", написал в Facebook, что ни о чем не жалеет и поступил так, как "поступил бы любой другой". Свой поступок Сидоренко объяснил тем, что у него "сдали нервы". И извиняться перед Скабеевой он не собирается.

В адрес ПАСЕ было направлено заявление с описанием действий украинских делегатов. Ответа на него пока не последовало. Попов предположил — если бы кто-то из представителей России позволил себе применить подобное насилие к иностранному журналисту, санкции последовали бы незамедлительно. Западные СМИ также обошли инцидент вниманием. Главный редактор научно-аналитического журнала "Бюллетень Европейского суда по правам человека" Юрий Берестнев полагает, что шансы на разбирательство по инциденту практически равны нулю, его слова приводит РИА Новости.

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Береза рискует получить пощечину от настоящего мужчины, если не извинится перед Ольгой Скабеевой.