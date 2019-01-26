"Амур" неожиданно взял верх над "Салаватом Юлаевым" в матче КХЛ
Тремя матчами Восточной конференции стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В одном из них хабаровский "Амур" на своей площадке неожиданно для многих оказался сильнее уфимского "Салавата Юлаева" со счетом 3:0.
"Тигры" занимают последнее место на Востоке и практически потеряли шансы на выход в плей-офф Кубка Гагарина. Тем не менее они не только дали бой уфимцам, уже обеспечившим себе место в кубковой восьмерке, но и добились победы.
В составе хабаровчан дублем отметился чешский форвард "Амура" Томаш Зогорно. Еще одна шайба оказалась на счету Игоря Руденко. Вратарь хозяев льда чех Марек Лангхаммер оформил свой первый "сухарь" в сезоне.
В других встречах дня омский "Авангард" на выезде обыграл китайский "Куньлунь" со счетом 6:3, а владивостокский "Адмирал" дома уступил новосибирской "Сибири" – 3:5.
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