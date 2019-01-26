Кубок IBU. Кайшева, Сливко и Васнецова выиграли пасьют

Субботнюю программу шестого этапа биатлонного Кубка IBU, что проходит в швейцарском местечке Ленцерхайд, открыли женщины, которые состязались в гонке преследования на 10 км. Четыре первых места в пасьюте достались российским спортсменкам.

Как уже сообщали Вести.Ru, спринт в четверг завершился триумфом сборной России, в составе которой Виктория Сливко стала первой, Ульяна Кайшева – второй, Валерия Васнецова – пятой, а Елизавета Каплина – девятой. Все они при удачной стрельбе могли побороться за награды. Тамара Воронина стартовала на 48-й позиции и в споре лидеров не участвовала.

В отличие от спринта, где промахи практически решают все, в контактной гонке достаточно много зависит и от быстрого бега, и от психологии. В швейцарском пасьюте наилучшее сочетание всех качеств продемонстрировала Кайшева, которая, допустив промах на первом рубеже, дальше стреляла чисто и привезла ближайшей сопернице преимущество в 37 сек.

Сливко и Васнецова промахнулись по два раза, и если первой это стоило лидерства, то вторая, напротив, добежала до бронзы. Каплина с одним промахом также поднялась в итоговом протоколе на почетное 4-е место. Гербулова даже при пяти промахах сумела улучшить свою позицию и замкнуть список Топ-10. Воронина (6 промахов) заняла 38-е место.