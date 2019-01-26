На акцию в Париже полицейские приехали на броневиках

На Елисейских полях в Париже появились несколько десятков участников одиннадцатой общенациональной манифестации протестного движения "желтых жилетов". Полиция размещает на площади Шарля де Голля значительные силы, в том числе броневики.

Как можно видеть на кадрах телетрансляции, что движение по центральной улице Парижа не перекрыто. Стычек манифестантов с полицией к 10 часам утра (12:00 по Москве) не наблюдается, передает ТАСС. Помимо самих "желтых жилетов" на Елисейских полях много туристов и прохожих, фотографирующих манифестантов.

Статс-секретарь французского МВД Лоран Нуньес на совещании представителей правоохранительных органов не исключил очередных беспорядков во время манифестаций. В этот раз власти не сообщают точное количество правоохранителей, мобилизованных для охраны порядка во Франции и Париже.

"Желтые жилеты", в частности, требуют снизить налог на топливо и цены на бензин. Ранее во Франции прошли уже десять общенациональных дней протеста, во многих крупных городах сопровождавшихся многочасовыми стычками манифестантов с силами правопорядка, поджогами и грабежом магазинов. В ходе прошлой акции протеста 19 января французская полиция задержала почти 300 человек.