В Госдуму внесли законопроект о "Перевалах воинской славы"

Ряду горных перевалов в России предложено присвоить почетное звание "Перевал воинской славы". Законопроект на рассмотрение Государственной думы России внесло Народное собрание Карачаево-Черкесской Республики, пишет РИА Новости.

По мнению авторов, почетное звание мест боев позволит почтить память героев Великой Отечественной войны. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, новый закон поможет воспитать молодежь в духе патриотизма.

Изменить федеральный закон предложено в преддверии празднования 75-й годовщины Победы.