Полицейский стал участником скандала с избиением прохожих в Новосибирске. Видео

Жительница Новосибирска обвинила лейтенанта полиции в том, что он набросился на ее отца и избил его.

По версии женщины, события развивались следующим образом: 4 января, во время новогодних праздников, ее родители направились в аптеку на улице Титова, взяв с собой собаку, которая, как утверждает пользователь, разместивший ролик в Сети, и стала своеобразным камнем преткновения.

"К ним обратился гражданин в форме сотрудника полиции, от которого исходил резкий запах алкоголя, речь его была спутана и глаза были "стеклянные", — поведала женщина. По ее словам, "родители, понимая, что он не в должном виде, резкий запах алкоголя исходящий от него, глаза "стеклянные", мимика и движения были заторможены, форменное обмундирование было на распашку, шапка набекрень, пояснили данному сотруднику, что намордник не одели на собаку, по той причине, что собака на коротком поводке и пошли в сторону нашего дома".

После этого сотрудник правоохранительных органов якобы повалил мужчину, являющегося инвалидом II группы, на землю и начал его избивать, досталось и женщине, пытавшейся вмешаться и прикрыть собой мужа.

Следующими участниками конфликта стали дочь владельцев собаки и ее сожитель, которые "ехали к нам в гости и увидели потасовку на улице. Прибежали на помощь, попытались выяснить в чем дело и просили полицейского показать свое удостоверение".

В итоге правоохранитель все же представился, а супругов доставили в отдел полиции, где мужчине в возрасте стало плохо.

Утверждается, что в отношении владельца собаки возбуждено уголовное дело по статье "Применение насилия в отношении представителя власти".

Согласно заявления пресс-службы регионального ГУ МВД РФ, события развивались несколько иным образом: полицейский действовал по закону и собака бойцовой породы — стаффордширский терьер, была без намордника и на длинном поводке. После того, как участковый инспектор сделал владельцу пса замечание, последний осыпал бранью стража порядка, проигнорировав предложение проследовать в отдел полиции для разбирательства.

Кроме того, сообщается, что собака укусила сотрудника полиции.

Следствию предстоит разобраться во всех обстоятельствах произошедшего и определить степень вины участников противостояния, а также – достоверность изложенных сведений.