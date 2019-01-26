Меркель признала, что антисемитизм никуда не делся

"Антисемитизм и человеконенавистническая травля" продолжают оставаться частью германского общества, признала канцлер ФРГ Ангела Меркель. Об этом она заявила в своем еженедельном подкасте, который в этот раз посвящен отмечаемому 27 января Международному дню памяти жертв Холокоста.

Этот день призван напоминать немцам "о том, к чему могут привести расизм, ненависть и человеконенавистничество", заявила бундесканцлер, отметив, что подобное "больше никогда не должно повториться".

Вспомнив о миллионах людей, лишившихся прав, подвергнутых пыткам, замученных и убитых во время нацистов, Меркель призвала решительно противостоять антисемитизму, расизму и ненависти по отношению к другим людям. Сегодня это "снова приобретает большое значение", считает она.

Среди форм антисемитизма, проявляющихся в данный момент, Меркель назвала проявление ненависти к евреям как со стороны самих жителей Германии, так и со стороны прибывших в страну мусульман, выражающих эту ненависть по-другому. Случаются, по ее словам, и проявления ненависти по отношению к Израилю, и ее "также нельзя терпеть", передает ТАСС.

Национал-социализм — "часть истории" Германии, добавила Меркель, напомнив, что ранее правительство назначило уполномоченного по вопросам жизни евреев в стране и противодействию антисемитизму, разработало стратегию и целый ряд программ по борьбе с экстремизмом и поддержке гражданского общества. В будущем, по ее словам, появится специальный регистр для сбора данных о проявлениях антисемитизма. С его помощью власти Германии надеются понять, какие превентивные меры следует принять для их предупреждения.