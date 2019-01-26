Умер "Золотой Болт": бегун-долгожитель покинул мир в 109 лет

В Японии скончался ветеран легкой атлетики Хидэкити Миядзаки, который в 2015 году установил рекорд в беге на 100 метров в возрастной категории старше 105 лет. Его результат занесен в Книгу Гиннесса, а самому долгожителю присвоили прозвище "Золотой Болт".

Кличка "Золотой Болт" досталась Миядзаки потому, что после завершения своего рекордного забега он на фоне табло позировал в позе многократного олимпийского чемпиона с Ямайки Усэйна Болта, изображая "лучника". Это фото обошло все соцсети и японец на некоторое время стал весьма популярен в мире спорта.

Интересно, что сам 105-летний на тот момент спортсмен к достижению отнесся с иронией: "Я чувствовал себя черепахой, которая никак не может добраться до финиша". Теперь "Золотой Болт" покинул этот мир в своем доме в городе Киото, сообщает ТАСС. Но, думается, что его рекорд продержится очень долго, ведь пока желающих добиться лучшего результата среди мужчин в возрасте от 105 до 110 лет не появилось.