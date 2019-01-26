Японка Наоми Осака выиграла второй подряд теннисный "Большой шлем"

Победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в женском одиночном разряде стала представительница Японии Наоми Осака, "посеянная" в Мельбурне четвертой. Японка победила на втором подряд "Большом шлеме": осенью она стала чемпионкой US Open.

Осака буквально ворвалась в мировую теннисную элиту на прошлогоднем Открытом чемпионате США, где в финале сумела выиграть у главного фаворита состязаний – игравшей дома темнокожей американки Серены Уильямс.

Тот финал сопровождался громким скандалом: Уильямс-младшая не совладала с нервами и оскорбила судью на вышке, обвинив, как всегда, в предвзятости и расизме. На фоне всех этих эскапад Серены победа Осаки оказалась явно в тени, но, тем не менее, сломать характер японки история не смогла, что проявилось на нынешнем Australian Open.

Начав турнир с трех вполне рядовых побед, в дальнейшем японка встречалась только с "сеяными" игроками и сумела выиграть у 13-й ракетки турнира латвийки Анастасии Севастовой, у очень сильной украинки Элины Свитолиной ("посев" №6) и в полуфинале у чешки Каролины Плишковой (№7), которая ранее выбила из борьбы Серену Уильямс. В финале Осака играла с еще одной представительницей Чехии Петрой Квитовой (№8).

Квитова явно переживает вторую молодость на кортах. 28-летняя чешка сумела в 2011 и 2014 годах выиграть в пригороде Лондона самый престижный травяной "Большой шлем", в 2012-м добилась наивысшей – второе место, — позиции в рейтинге WTA, и вообще до 2016 года ее карьера выглядела весьма успешной.

Но в декабре того года Петра едва не лишилась пальцев на своей игровой левой руке: в ее дом проник грабитель с ножом и серьезно поранил теннисистку. Квитова долго лечила руку и восстанавливалась психологически. Успехи пришли снова только в 2018 году, когда Петра, начав с победы на турнире в Санкт-Петербурге, вернулась в Топ-10 WTA.

И вот в нынешнем январе вышла в финал австралийского "Шлема". Правда, суперсоперниц у Квитовой до Осаки практически не было. Разве что к таковым можно отнести швейцарку Белинду Бенчич и юную русскую вундеркинда из США Аманду Анисимову.

Решающий матч получился на загляденье и длился долгие 2 часа 27 минут. Первый сет стал упорным поединком нервов, в ходе которого соперницы почти однозначно брали каждая свою подачу, и в итоге решали судьбу победного очка на тай-брейке – 7:6 (7:2) в пользу японки.

Вторая партия началась брейком в исполнении двукратной чемпионки Уимблдона из Чехии и она повела 2:0. Однако следующие четыре гейма выиграла Осака, сделав счет 4:2 и поставив Квитову на грань поражения. При счете 5:3 в свою пользу японка имела три (!) матч-бола, но Петра проявила характер и отыгралась.

Концовка второй партии стала игрой нервов: Осака явно потеряла уверенность на своей подаче, однако на чужой боролась изо всех сил, так что результат долго качался "на качелях". Тем не менее, при счете 6:5 в пользу Квитовой чешка "зацепилась" на подаче соперницы и сумела взять решающий брейк – 7:5 в ее пользу и счет в матче стал равным.

Казалось, психологическое преимущество перешло к чешке. Но, оказалось, недолгого отдыха между партиями вполне хватило Осаке, которая первой сделала брейк в решающем сете и повела 3:1, 4:2, 5:3. Отдав подачу сопернице, японка во второй раз за время финала подавала на матч. В этот момент она не дрогнула и победила – 6:4.