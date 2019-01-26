Стало известно, где в России самый грязный воздух

Рейтинг регионов с самым загрязненным воздухом составили в министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Лидером списка с самым грязным воздухом в стране стал Забайкальский край.

Из доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2017 году" следует, что значительно загрязненным признан атмосферный воздух в Хакасии, Мурманской области и Красноярском крае. Замыкает пятерку "атмосферно грязных" территорий Ленинградская область. Москва заняла шестую строчку рейтинга. В десятке худших оказались Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

В Минприроды отмечают, что рейтинг составлялся на основании проб воздуха, которые забирались в течение 2017 года. В "шорт-лист" вошли территории, в которых среднесуточная предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ была превышена не менее, чем в пять раз.

Ранее был составлен экологический рейтинг регионов России по итогам осени 2018 года. По нему самая благополучная экологическая обстановка — в Тамбовской области, Алтайском крае и Республике Алтай.