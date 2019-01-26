Емельяненко получит за поединок с Бейдером 300 тысяч долларов

Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко получит гарантированный гонорар в размере 300 тысяч долларов за финальный бой Гран-при Bellator против американца Райана Бейдера. Его противник заработает в два раза меньше – 150 тысяч.

Как сообщает ТАСС, в эту сумму, согласно материалам Атлетической комиссии штата Калифорния, не входят дополнительные бонусы, а также спонсорское финансирование бойцов.

Напомним, что поединок между россиянином Федором Емельяненко и американцем Райаном Бейдером состоится 26 января в Лос-Анджелесе.