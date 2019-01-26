Авиадебоширы не смогли улететь из Москвы в Канкун

Двоих пассажиров, которые поссорились на борту самолета, готовившегося к вылету в мексиканский Канкун из московского аэропорта Внуково, пришлось снять с рейса. Они привлечены к административной ответственности.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, с самолета в дежурную часть линейного отдела во Внукове поступило сообщение о беспорядках на борту воздушного судна. На место происшествия срочно прибыл наряд транспортной полиции.

Как выяснилось, поссорились мужчина 1983 года рождения и женщина 1988 года рождения, оба — жители Казани. "Командир корабля принял решение отказать им в полете и вернуться к месту стоянки", — сказала Волк, слова которой цитирует ТАСС.

Дебоширов доставили в дежурную часть, а там было принято решение о привлечении их к ответственности за мелкое хулиганство. Теперь им грозит штраф в сумме от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.