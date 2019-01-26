Гуайдо провозгласил себя главой Венесуэлы после созвона с Пенсом

Перед тем, как лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы, он получил телефонный звонок от вице-президента США Майкла Пенса. Тот пообещал: США поддержат Гуайдо, если он перехватит управление своей страной у действующего президента Николаса Мадуро, использовав одно из положений Конституции Венесуэлы.

Звонок Пенса привел в действие план, который до этого тайно разрабатывался в течение нескольких недель, пишет The Wall Street Journal. Речь идет о признании Вашингтоном и его союзниками Хуана Гуайдо временным президентом республики. По данным WSJ, имели место переговоры между официальными лицами США, союзниками, законодателями и ключевыми представителями венесуэльской оппозиции, в том числе с самим Гуайдо.

По словам источников газеты, американский президент Дональд Трамп с начала своего правления заявлял, что считает Венесуэлу одним из своих внешнеполитических приоритетов наряду с Ираном и КНДР. Непосредственно к разработке плана в отношении Венесуэлы США приступили после победы Николаса Мадуро на внеочередных президентских выборах в мае 2018 года.

В частности, в конце декабря — начале января американцы начали переговоры с венесуэльской оппозицией, заявил WSJ источник в администрации США. Оппозиционеры заявили представителям США, что нуждаются в поддержке международного сообщества, чтобы повлиять на политическую ситуацию в своей стране.

По сведениям WSJ, в декабре план администрации США поддержали американские законодатели от обеих партий, а во время новогодних праздников госсекретарь США Майкл Помпео встретился с представителями стран-союзников Вашингтона и обсудил с ними положение дел в Венесуэле.



Уже 10 января Помпео побеседовал с Гуайдо, пообещав ему "тесное сотрудничество на пути к демократическому будущему Венесуэлы", а 15 января сотрудники администрации США предприняли меры, чтобы скоординировать план с союзниками. Помпео после этого также позвонил Гуайдо, заверив его в поддержке США.

Некоторые представители администрации США опасались, что результатом данного плана может стать нестабильность и угроза дипломатам США в Каракасе, передает ТАСС. В настоящее время в Вашингтоне внимательно следят за развитием событий в Боливарианской республике. По мнению представителей американской администрации, часть военных в Венесуэле поддерживают оппозицию. Администрация США также пытается установить связь с представителями венесуэльского бизнеса. Сообщается о мерах, предпринимаемых Вашингтоном с тем, чтобы именно Гуайдо имел право на получение средств, принадлежащих Венесуэле и хранящихся в американских банках.

Тем временем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что его страна готова признать Гуайдо президентом Венесуэлы, если о выборах там не будет объявлено в течение восьми дней. С подобным заявлением выступил и премьер Испании Педро Санчес.

Ранее Гуайдо уже признали временным президентом Венесуэлы страны Группы Лимы, за исключением Мексики, а также Албания, Грузия, США и Организация американских государств. Ряд стран Евросоюза выступили в поддержку парламента Венесуэлы и выразили надежду на проведение выборов для урегулирования кризиса.

Поддержку Мадуро выразили Россия, Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция. Белоруссия и Китай призвали решить все противоречия мирным путем и выступили против вмешательства извне, а генсек ООН Антониу Гутерреш призвал к диалогу для разрешения венесуэльского кризиса.