От свиного гриппа в Грузии умер еще один человек

Грузинские СМИ сообщили о смерти еще одного пациента с диагностированным свиным гриппом. По их данным, в больнице города Зугдиди умерла женщина, зараженная вирусом H1N1.

В целом, от вспышки свиного гриппа в Грузии скончались уже 22 человека.

Для сохранения жизни беременных Минздрав Грузии призвал их сделать прививку. Врачам удалось спасти детей двух больных гриппом рожениц, но сами они скончались, пишет "Интерфакс".